Компания Palink сама обратилась в суд после того, как в 2018 году Служба контролера равных возможностей признала, что компания нарушила закон и сделала предупреждение ее директору. В 2019 году это решение подтвердила Комиссия по административным тяжбам.

Согласно материалам дела, в прошлом году в магазин Iki обратилась женщина-инвалид. Медкомиссия признала, что она трудоспособна на 50%. Женщина претендовала на место кассира.

Она указала, что является инвалидом и может работать только на полставки.

Однако на медкомиссии выяснилось, что женщина не может поднимать тяжести (больше 10 кг), постоянно ходить или стоять, часто наклоняться, работать сверхурочно и работать на высоте больше 5 м. После того как выяснились эти обстоятельства директор магазина отказалась принять женщину на работу.

Служба контролера равных возможностей признала, что директор Iki нарушила закон.

Palink с таким решением не согласилась и обратилась в суд. Поскольку работа кассира включает не только сидение, но и разные другие движения, одно из распространенных - этот как раз необходимость наклоняться.

Однако суд указал, что компания могла оборудовать рабочее место, подходящее для человека с ограниченной трудоспособностью.

"Суд считает, что компания не доказала, что не может оборудовать подходящее место работы для человека с такими ограничениями", – указано в решении.

Поэтому суд постановил, что компания Palink нарушила законы и отклонил иск компании как необоснованный.

Это постановление может быть обжаловано в суде высшей инстанции.