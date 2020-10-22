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В четверг Шяуляйский окружной суд (ШОС) смягчил меру пресечения обвиняемому в шпионаже бывшему политику Альгирдасу Палецкису – вместо изъятия документов ему возвращена карточка удостоверения личности.
Суд вернул Палецкису изъятую карточку удостоверения личности
© Šiaulių TV nuotr.

Как сообщил BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас, А. Палецкис просил суд вернуть ему один из изъятых документов удостоверения личности, поскольку он постоянно испытывает неудобства в государственных и частных учреждениях, не может голосовать. Прокуроры предлагали не удовлетворять эту просьбу.

Решением суда ему возвращена карточка удостоверения личности, но паспорт остается изъятым.

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По мнению суда, изъятие обоих документов является избыточной мерой, особенно с учетом того, что за А. Палецкисом осуществляется интенсивный надзор, у него взят залог в 50 тыс. евро.

В этом деле А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.

В начале октября суд продлил для обоих обвиняемых меру пресечения - интенсивный надзор - еще на три месяца.

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