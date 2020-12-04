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Двоюродных братьев Каролиса и Ляонаса Беляускасов за убийство Евы Страздаускайте суд приговорил к пожизненному тюремному заключению. Такое решение 4 декабря вынес Литовский апелляционный суд, рассмотрев жалобы Генпрокуратуры и близких покойной.
Суд ужесточил наказание обвиняемым в убийстве Страздаускайте: двое приговорены к пожизненному заключению
© DELFI / Josvydas Elinskas

Ужесточено также наказание Мантасу Беляускасу – он приговорен к 19 годам лишения свободы. Ранее Каролис был приговорен к 17, а Мантас – к 16 годам.

"Коллегия судей учла тот факт, что ОПГ создал Каролис Беляускас, он являлся ее лидером и организатором преступлений, активным их участником, (...) а также его поведение после совершения преступления – он жил обычной жизнью, скрывал и уничтожал улики, его попытку уйти от наказания, его цинизм в отношении общепринятых норм, человеческих ценностей, жизни человека, поэтому Каролиса Беляускаса приговорили к высшей мере наказания - пожизненному сроку", – отметил суд.

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Прокуроры, а также родители и сестра покойной просили суд приговорить к пожизненному заключению всех троит участников преступления.

Сид присудил взыскать с осужденных родителям покойной по 40 000 евро в качестве возмещения морального ущерба. Еще 20 000 евро они должны выплатить сестре покойной и 15 000 евро ее жениху.

Напомним, что Ева Страздаускайте была похищена в марте 2017 года, когда ехала по магистрали Каунас-Вильнюс – двоюродные братья имитировали ДТП, заставив девушку остановиться, затем засунули ее в багажник, а потом жестоко убили. Тело покойной было обнаружено на территории аэродрома в Кедайняйском районе. Девушку убили, поскольку хотели похитить роскошный автомобиль Audi A7. Однако им осужденные так и не воспользовались – они бросили его в лесу в Йонавском районе.

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