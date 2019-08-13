Клайпедский окружной суд в минувший понедельник рассмотрел жалобу адвоката жестоко избитой в мае 17-летней девушки из Юрбаркаса. Адвокат просил пересмотреть меры пресечения подозреваемому и ужесточить их.
© DELFI / Karolina Pansevič

13 августа суд вынес вердикт. Пресс-секретарь суда Гинтаре Даугелайте сказала DELFI, что суд упразднил постановление Таурагского участкового суда и назначил подозреваемому интенсивные меры контроля. Даугелайте подтвердила, что на ногу подозреваемому снова наденут браслет.

Кроме того, его обязали не общаться с пострадавшей и не покидать дом в указанное время.

Даугелайте заметила, что это решение суда будет действовать до 31 августа 2019 года. Дальше все будет зависеть от хода расследования и от прокурора.

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Жалобу адвокат Миндаугас Василяускас подал после того, как Таурагский участковый суд смягчил меру пресечения подозреваемому и снял с него браслет.

Суд решил, что дополнительные меры пресечения не нужны, поскольку подозреваемый участвует в процессе, приходит по повестке, а его поведение не дает повода подозревать, что он будет мешать процессу.

Подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и родительского контроля.

DELFI напоминает, что 17-летняя была жестоко избита в конце мая при попытке изнасилования. Девушке нанесены тяжелые травмы, она больше двух месяцев проходила лечение после операции.

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Суд ужесточил меру пресечения подозреваемому в избиении 17-летней девушки

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