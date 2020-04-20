Суд снял штраф с водителя, которая выпала на машине с многоэтажной стоянки

Напомним, что инцидент произошел в апреле 2019 года. Женщина в автомобиле выпала с 5-го этажа. Суд отметил, что в проекте стоянки предусмотрена защита, которую на самом деле не установили.
Архитектор ТЦ Europa Аудрюс Амбрасас сказал, что защитные ограждения были предусмотрены в проекте.
Изменения проекта, в результате которых отказались от защиты, не были узаконены.
"Суд, упразднив назначенный штраф, учел тот факт, что на стоянке ТЦ Europа не установлена защита для безопасности людей и транспортных средств; это обусловило выпадение авто, кроме того, водитель получила тяжелую травму.
Это решение суда исправило недочет в работе полиции, поскольку полиция не учла строительный брак", – сказал адвокат потерпевшей Марюс Барисявичюс.
По его словам, защиту на стоянке ТЦ Europa не оборудовали до сих пор.
Пострадавшая требует возместить ей нанесенный ущерб и установить защиту. Женщина лишь чудом выжила после падения с 5 этажа.
Владельцы стоянки по данным центра реестра - преемница компании Hanner (АО Prime location property fund) и ЗАО BH Europa.
TOP новостей
Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (9)
20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...
Представитель правительства Литвы: люди старшего возраста не соблюдают требования безопасности в магазинах (49)
Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис 20...
Рабочие хотят, чтобы выплаты государства увеличились и переводили их сразу на счет работника (24)
На Трехстороннем совете готовят документ с пожеланиями...
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах" для частных клиентов (7)
Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ), внося вклад в...
В Литве проходит беспрецедентная забастовка водителей Girteka (34)
20 апреля в компании Girteka Logistics проходит забастовка. Об...