Суд смягчил условия назначенной Венцкене меры пресечения

"Было решено меру пресечения не менять, но смягчить условия, увеличить расстояние, на которое подозреваемая может удаляться от дома. Сейчас подозреваемая сможет ездить в Каунас", – сказала BNS представитель Каунасской окружной прокуратуры Изабеле Бочкене.

Кроме того, прокуратура получила доставленные из США документы Венцкене.

Венцкене привезли в Литву из США 6 ноября. Сначала ее держали под арестом, а потом отпустили под залог в 10 000 евро. Ей на ногу надели браслет. Изъяли документы.

Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.

Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы.

Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.