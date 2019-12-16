Суд смягчил условия назначенной Венцкене меры пресечения

Суд смягчил условия назначенной экс-судье и экс-депутату Неринге Венцкене меры пресечения: она сможет ездить из Гарлявы в Каунас.
Neringa Venckienė paleista į laisvę
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Было решено меру пресечения не менять, но смягчить условия, увеличить расстояние, на которое подозреваемая может удаляться от дома. Сейчас подозреваемая сможет ездить в Каунас", – сказала BNS представитель Каунасской окружной прокуратуры Изабеле Бочкене.

Кроме того, прокуратура получила доставленные из США документы Венцкене.

Венцкене привезли в Литву из США 6 ноября. Сначала ее держали под арестом, а потом отпустили под залог в 10 000 евро. Ей на ногу надели браслет. Изъяли документы.

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Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.

Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы.

Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.

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