Она должна регистрироваться в ГКП Каунасского округа каждый понедельник и пятницу с 9 до 15 ч.
Такое решение приняла коллегия судей, мотивировав его тем, что мера интенсивного контроля в отношении подозреваемой применялась больше полугода, и за это время не было ни одного случая нарушения условий.
Как ранее сообщалось, Венцкене подозревают в совершении четырех преступных деяний, три из которых расцениваются как нетяжкие, а одно – уголовное. До задержания Венцкене 6 лет жила в США, куда уехала, когда узнала, что был начат уголовный процесс, чтобы избежать его.
Суд считает, что требование регулярной регистрации и другие меры пресечения - залог в 10 000 евро и изъятие документов - помогут гарантировать рассмотрение дела Венцкене в суде.
Обвиняемой объяснили, что она обязана выполнять свои обязательства, являться по повестке в Паневежский окружной суд и участвовать в заседаниях, не мешать процессу, не совершать новые преступления.
Суд предупредил Венцкене, что в случае нарушения условий, ей могут назначить более жесткую меру пресечения.
Постановление суда может быть обжаловано в течение 7 дней в Литовском апелляционном суде.
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