Расширенная коллегия судей рассмотрела жалобу зарегистрированной в Великобритании компании Baltic Media Alliance Ltd. по поводу решения комиссия от января 2015 года. Тогда постановили в связи с нарушениями запретить на три месяца ретранслировать через Ren TV Baltic передачи, сделанные не в странах ЕС. Ретрансляция других передач не запрещалась.

Административный суд констатировал, что решение было принято комиссией с процедурным нарушением. Согласно суду, комиссия должна была запрещать ретрансляцию, согласно процедурам ЕС в отношении зарегистрированных в ЕС каналов, а Baltic Media Alliance Ltd. зарегистрирован в Великобритании.

В тот раз комиссия приняла решение на основании правил, применяемых при ограничении ретрансляции каналов из третьих стран. Это было аргументировано тем, что ограничивали ретрансляцию российских передач.

Baltic Media Alliance Ltd. пока не ответил, намерен ли он судится с комиссией по поводу возмещения ущерба. "По нашей информации, истец, британская компания Baltic Media Alliance Ltd. в данный момент рассматривает решение суда. Мы пока не информированы о принятых решениях по поводу дальнейших действий", - указали в представительстве Baltic Media Alliance Ltd., сообщает BNS,

Baltic Media Alliance Ltd. - транслятор, имеющий в Великобритании лицензию на трансляцию в Литву.

Компания обжаловала решение в суде, однако Административный суд Вильнюсского округа жалобу не рассмотрел, обосновав это тем, что решение принято комиссией не в отношении этой компании, а в отношении работающих в Литве ретрансляторов.

Решение по ограничению показа программ Ren TV Baltic комиссия по радио и телевидению приняла после того, как обнаружила нарушения в передаче "Территория заблуждений". Согласно мнению комиссии, в одной передаче информация о событиях на Украине была представлена тенденциозно и предвзято, разжигала войну и неприязнь к украинцам и украинским властям, суверенитету и территориальной целостности.