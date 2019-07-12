"Суд санкционировал решение", – сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.
По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен https://sputniknews.lt/ в течение пяти дней.
Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.
Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране.
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