"Суд санкционировал решение", – сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен https://sputniknews.lt/ в течение пяти дней.

Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.

Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране.