Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) может продолжить объявленный ею конкурс на обновление системы видеонаблюдения на границе с Беларусью стоимостью 2,5 млн евро, постановил Cейм.
New State Security Department building in Pilaitė, Vilnius
© DELFI / Karolina Pansevič

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 10 сентября отклонил просьбу не победившей на конкурсе компании Telekonta прекратить конкурс, а также отменил примененные в апреле временные меры защиты, которыми СОГГЛ было запрещено продолжать конкурс.

Победителем конкурса на оборудование новой системы видеонаблюдения на погранпереходе Кена стали литовская компания Atea и германская Senstar, предложившие цену 2,463 млн евро (с НДС). Новая система должна быть оборудована до конца марта следующего года.

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СОГГЛ утверждала в суде, что конкурс имеет большое общественное и государственное значение, он объявлен с целью обеспечить надлежащую охрану внешней границы Евросоюза (ЕС). Проект должен быть проведен в жизнь до конца марта 2020 года, договор о его финансировании не может быть изменен.

Конкурс на обновление системы видеонаблюдения на погранпереходе Кена СОГГЛ объявила в апреле прошлого года. Протяженность государственной границы у Кенской заставы в деревне Кальвяляй Вильнюсского района составляет 8,7 километра.

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