Суд разрешил взять под стражу основного подозреваемого в убийстве женщины

Мужчин подозревают в убийстве жительницы (1959 г.р.) Юодшиляй.
Первого подозреваемого (1980 г.р.) доставили после 11 ч. Он является главным подозреваемым. Суд разрешил взять его под арест на 3 месяца.
Он удивился, увидев видеокамеры и журналистов, поэтому быстро опустил голову и молча прошел в зал заседаний.
Вопрос назначения меры пресечения решает судья Вильнюсского участкового суда Павел Борковский. Прокурор опроверг информацию о том, что женщину могли избить у пруда.
Вскоре в суд доставили и второго подозреваемого. В этом случае суд вынесет свой вердикт после обеда. Прокурор просит взять его под арест на 2 месяца.
Адвокат подозреваемого Альгирдас Гураускас сказал, что мужчина свою вину отрицает.
Что касается третьего, то пока неизвестно, обратится ли прокурор с просьбой арестовать его или назначит иную меру пресечения.
Пока суд решал вопрос назначения меры пресечения, прокурор рассказал некоторые детали преступления. Выяснилось, что сначала компания пила в доме, где потом и было обнаружено тело женщины. Позже компания пошла в магазин, а оттуда в другой дом в Юодшиляй, где продолжили пить.
Правда, где произошел конфликт, прокурор не сказал, только отметил, что это было не в том дому, куда вернулась избитая женщина.
Напомним, что в ночь на среду в Юодшиляй трое мужчин жестоко избили и, вероятно, изнасиловали женщину 1959 г.р.
Потом сбежавшая от них или отпущенная ими женщина голая пришла к знакомому и попросилась на ночлег. У женщины при себе был мобильный телефон и ключи от квартиры.
По неофициальным данным, друг хотел вызвать скорую, но женщина отказалась.
В среду, в 7.30 ч., было обнаружено тело избитой женщины
Вечером того же дня были задержаны пьяные подозреваемые: 1984 г.р. 2,72 промилле, 1976 г.р. 1,87 промилле и 1980 г.р. 2,48 промилле.
В четверг после обеда журналист DELFI ездил в Юодкранте. Ему удалось выяснить, что у покойной были две взрослых дочери.
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