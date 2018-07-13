Мужчин подозревают в убийстве жительницы (1959 г.р.) Юодшиляй.

Первого подозреваемого (1980 г.р.) доставили после 11 ч. Он является главным подозреваемым. Суд разрешил взять его под арест на 3 месяца.

Он удивился, увидев видеокамеры и журналистов, поэтому быстро опустил голову и молча прошел в зал заседаний.

Вопрос назначения меры пресечения решает судья Вильнюсского участкового суда Павел Борковский. Прокурор опроверг информацию о том, что женщину могли избить у пруда.

Вскоре в суд доставили и второго подозреваемого. В этом случае суд вынесет свой вердикт после обеда. Суд и в этом случае удовлетворил заявку прокурора - второй подозреваемый также был арестован на 3 месяца.

Адвокат подозреваемого 1980 г.р. Альгирдас Гураускас сказал, что мужчина свою вину отрицает. Свою вину отрицает и второй арестованный.

Что касается третьего, то пока не знают, как с ним поступить.

Пока суд решал вопрос назначения меры пресечения, прокурор рассказал некоторые детали преступления. Выяснилось, что сначала компания пила в доме, где потом и было обнаружено тело женщины. Позже компания пошла в магазин, а оттуда в другой дом в Юодшиляй, где продолжили пить.

Правда, где произошел конфликт, прокурор не сказал, только отметил, что это было не в том доме, куда вернулась избитая женщина.

Прокурор сказал, что пока всех троих подозревают только в убийстве, другие обвинения пока не предъявлены: "Пока только в убийстве. Официально подозреваемых трое. Всех подозревают в том, что они вместе совершили это преступление – лишили жизни". Правда, пока не известно, все ли они в равной степени участвовали в убийстве, прямыми действиями. По словам прокурора, об этом говорить пока рано.

"Объективных данных о сексуальном насилии у нас пока нет. Нет данных, которые это подтвердили бы. Что-то предполагать, мечтать мы можем, но мы думаем только о том, что уже доказано.

У меня таких данных нет. Поэтому я и говорю, что у меня нет объективных данных, которые подтвердили бы не только факт половых сношений, но и насилия. Половой акт может быть разный – у меня таких данных нет", – сказал прокурор Козляк.

Напомним, что в ночь на среду в Юодшиляй трое мужчин жестоко избили и, вероятно, изнасиловали женщину 1959 г.р.

Потом сбежавшая от них или отпущенная ими женщина голая пришла к знакомому и попросилась на ночлег. У женщины при себе был мобильный телефон и ключи от квартиры.

По неофициальным данным, друг хотел вызвать скорую, но женщина отказалась.

В среду, в 7.30 ч., было обнаружено тело избитой женщины

Вечером того же дня были задержаны пьяные подозреваемые: 1984 г.р. 2,72 промилле, 1976 г.р. 1,87 промилле и 1980 г.р. 2,48 промилле.

В четверг после обеда журналист DELFI ездил в Юодкранте. Ему удалось выяснить, что у покойной были две взрослых дочери.