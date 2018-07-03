Государственный адвокат Зита Малова представляет интересы 16-летнего подозреваемого. Она сказала, что ее подзащитный полностью признал свою вину, но не может объяснить, почему было совершено жестокое убийство. Он сказал адвокату, что убийство произошло спонтанно.

Прокуратура просит взять подозреваемого под стражу на два месяца. Прокуроры подозревают, что он может скрываться от правосудия, скрывать улики, а также совершать другие преступления.

Адвокат сказала, что ее подзащитный просит назначить ему более мягкую меру пресечения - браслет, с помощью которого могут отслеживать его местонахождение. Женщина рассказала, что подросток намерен заниматься спортом и работать, по его словам, он уже нашел работу.

Адвокат сказала, что в случае неблагоприятного решения по этому вопросу, решение суда будет обжаловано.

Около 14 ч. в суд доставили и 17-летнего подозреваемого.

Его интересы представляет адвокат Евгений Богданов. Он сказал журналистам, что его подзащитный полностью признал свою вину.

Адвокат информировал, что просит суд не брать подзащитного под арест, а назначить интенсивный контроль (браслет на ногу).

В 16 ч. стало известно, что суд разрешил взять на два месяца под стражу 16-летнего подозреваемого.

Вскоре стало известно, что 17-летнего подозреваемого разрешили взять под арест на 1 месяц.

DELFI напоминает, что 30 июня, в 17.30 ч., сообщили о жестоком избиении ребенка на ул. Вандянтякё, в Вильнюсе. В полицию о несчастье сообщил друг пострадавшего. Он сказал, что двое незнакомцев били мальчика камнем. Ребенок пытался бежать от своих мучителей, но ему не удалось. Сообщивший о несчастье потом сбежал, но полиция нашла его.

По словам заместителя главы полиции Вильнюсского округа Миндаугаса Стравинскаса, не исключена версия, что звонивший в полицию мог участвовать в преступлении, но это маловероятно. Пострадавшего в коматозном состоянии привезли в больницу, где он в 6 ч. утра следующего дня скончался.

1 июля полиция задержала двоих подозреваемых - это подростки 17 и 16 лет. И подозреваемые и покойный были известны полиции. Кроме того они были друзьями, вместе воровали и совершали другие преступления.

Один из задержанных уже находится под следствием за нанесение телесных повреждений.