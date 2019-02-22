Сотрудники Службы спецрасследований 20 февраля задержали 26 подозреваемых – в их числе 8 судей и 5 адвокатов. В среду и в четверг прокуратура обратилась в суд с просьбой назначить меру пресечения в виде ареста для 18 подозреваемых. Все заявки были удовлетворены.
Вопрос назначения меры пресечения мэру Друскининкай и его советнику решали через Главизбирком, просили лишить их неприкосновенности как кандидатов на муниципальных выборах. ГИК выполнил просьбу правоохраны.
Малинаускасу и Кадзяускасу 21 февраля предъявили обвинения в торговле влиянием и подкупе. Кадзяускас 21 февраля был задержан. Мэру назначили меру пресечения в виде письменной подписке о невыезде и запрета на общение с некоторыми лицами. В домах подозреваемых провели обыски.
Подозревают, что взятки давали, чтобы отменить решение о сносе поместья Виюнеле в Друскининкай.
Прокуратура просила взять Кадзяускаса под арест на два месяца.
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