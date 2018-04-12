Кроме того, запрет на написание фамилии с оригинальной буквой W создаст предпосылки для нарушения принципа неприкосновенности частной и семейной жизни, права на имя.
В Польше истица в разных документах фигурирует под фамилией Wojewoda. Значит отказ в выдаче свидетельства о браке с такой фамилией создаст административные, личные и профессиональные неудобства при замене документов, будет сложно доказать, что речь идет о том же человеке, появятся сложности при путешествии с детьми и т.д.
Помощник адвоката Эвелина Добровольска напомнила, что в 2015 г. Вильнюсский участковый суд в первый раз обязал выдать свидетельство о браке с буквой w. Тогда суд указал, что приоритетом должна быть неприкосновенность личной жизни, а не желание государства сохранять культурную идентичность без учета новой ситуации после вступления Литвы в Евросоюз.
Суд разрешил писать фамилию гражданки Литвы через w (1)
Вильнюсский участковый суд 10 апреля принял еще одно...
Новейшие рейтинги: выделяются два лидера (6)
Непрекращающиеся скандалы, в которых всплывают фамилии...
Экс-директор по инфраструктуре Клайпедского порта осужден на 2,5 года условно (4)
Бывший директор по инфраструктуре Клайпедского порта...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: выделяются два лидера (6)
Непрекращающиеся скандалы, в которых всплывают фамилии...
В России задержан банкир Владимир Антонов (15)
Представители главного следственного управления ГУ...
Роскошный дом все еще не нашел своего покупателя (1)
Один из самых дорогих объектов недвижимости – дом...