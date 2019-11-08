"Я удивлена тем, что запрос прокурора был полностью удовлетворен, оставили под арестом и назначили срок в два месяца", - сказала адвокат журналистам в суде.
Она заявила, что Венцкене подаст апелляцию. Подозреваемая будет просить о более мягкой мере пресечения.
Жукаускене подчеркнула, что против Венцкене были выдвинуты обвинения в совершении четырёх преступлений, которые на практике не наказываются лишением свободы.
"Куда она сбежит? Нет смысла бежать, так как она уже 21 месяц пробыла в тюрьме", - акцентировала защитник Венцкене.
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