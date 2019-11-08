В пятницу Каунасский участковый суд выдал санкцию на арест бывшей судьи и экс-депутата парламента Неринги Венцкене, доставленной в Литву из Соединённых Штатов, сроком на два месяца, сообщила её адвокат Соната Жукаускене.

"Я удивлена тем, что запрос прокурора был полностью удовлетворен, оставили под арестом и назначили срок в два месяца", - сказала адвокат журналистам в суде.

Она заявила, что Венцкене подаст апелляцию. Подозреваемая будет просить о более мягкой мере пресечения.

Жукаускене подчеркнула, что против Венцкене были выдвинуты обвинения в совершении четырёх преступлений, которые на практике не наказываются лишением свободы.

"Куда она сбежит? Нет смысла бежать, так как она уже 21 месяц пробыла в тюрьме", - акцентировала защитник Венцкене.

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