"Я удивлена тем, что запрос прокурора был полностью удовлетворен, оставили под арестом и назначили срок в два месяца", - сказала адвокат журналистам в суде.

Она заявила, что Венцкене подаст апелляцию. Подозреваемая будет просить о более мягкой мере пресечения.

Жукаускене подчеркнула, что против Венцкене были выдвинуты обвинения в совершении четырёх преступлений, которые на практике не наказываются лишением свободы.

"Куда она сбежит? Нет смысла бежать, так как она уже 21 месяц пробыла в тюрьме", - акцентировала защитник Венцкене.