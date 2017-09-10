9 сентября на у литовско-российской границы литовские пограничники задержали нетрезвого мужчину. Предполагают, что он пришел из России. При нем не было документов. Мужчина сказал, что является российским пограничником. 10 сентября суд разрешил взять задержанного под стражу на месяц.
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Эту информацию BNS подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

"Известно, что человек переплыл реку Шешупе и оказался на территории Литвы, он назвал себя пограничником, сказал, что заблудился. Мужчина был пьян – 1,8 промилле. Документов у него не было", – сказал BNS министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Глава СОГГ Ренатас Пожела подтвердил BNS, что 9 сентября, рано утром, между Юрбаркасом и Шакяй пограничники Ричишкской заставы задержали мужчину.

"В наших интересах быстрое рассмотрение дела, чтобы его скорее передали в суд. Сейчас задержанный находится в нашем помещении", - сказал Пожела.

Каролис Вайткявичюс рассказал, что об инциденте сообщили в МИД Литвы.

"Начато расследование, все материалы у прокурора (...). Могу сказать, что были случаи нарушения границы со стороны Беларуси и России, есть задержанные, есть оказавшиеся под стражей. Все остальное – данные расследования", – сказал BNS пресс-секретарь СОГГ Г.Мишутис.

BNS
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