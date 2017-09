Эту информацию BNS подтвердила пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене. "Известно, что человек переплыл реку Шешупе и оказался на территории Литвы, он назвал себя пограничником, сказал, что заблудился. Мужчина был пьян – 1,8 промилле. Документов у него не было", – сказал BNS министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. Глава СОГГ Ренатас Пожела подтвердил BNS, что 9 сентября, рано утром, между Юрбаркасом и Шакяй пограничники Ричишкской заставы задержали мужчину. "В наших интересах быстрое рассмотрение дела, чтобы его скорее передали в суд. Сейчас задержанный находится в нашем помещении", - сказал Пожела. Каролис Вайткявичюс рассказал, что об инциденте сообщили в МИД Литвы. "Начато расследование, все материалы у прокурора (...). Могу сказать, что были случаи нарушения границы со стороны Беларуси и России, есть задержанные, есть оказавшиеся под стражей. Все остальное – данные расследования", – сказал BNS пресс-секретарь СОГГ Г.Мишутис.











