Насыров арестован на две недели, гендиректор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Шидлаускас - на десять дней, подтвердили BNS судьи и прокуроры.

Шидлаускас подозревается в получении взятки за обещание выхлопотать долгосрочную визу для знакомого управляющего одного российского банка Насырову.

Прокуроры просили ВУС разрешить арестовать Насырова на два месяца, а Шидлаускаса - на 20 суток.

Насыров подозрения не комментирует, Шидлаускас также воздерживается от подробных комментариев.

"Отстаньте от меня, это только начало расследования", - сказал в суде BNS экс-дипломат.

В подозрениях упоминается и третье лицо, которого правоохрана называет сотрудником филиала одного зарубежного акционерного общества в Литве, но его личность не раскрывается. Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Римас Юодис сказал, что в его отношении будут просить о более мягких мерах пресечения, чем арест.

Адвокат управляющего российским банком Рината Насырова, которого просят задержать литовские прокуроры, заявил, что его подзащитный передал 3000 евро знакомому ему главе Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел Римантасу Шидлаускасу, но это не была взятка.

Адвокат Линас Белявичюс, представляющий российского гражданина, во вторник в суде заявил журналистам, что в обвинениях правоохранительных органов упоминаются две суммы – 10 000 евро и 3000 евро, которые Насыров на самом деле передавал Шидлаускасу.

"Моего подзащитного подозревают в даче взятки, однако он вины не признает. Подозрения основываются на неправильной интерпретации одной из бесед. В телефонном разговоре (...) никакого согласия дать взятку вообще не было", – сказал он.

По словам адвоката, Насыров не отрицает передачу денег, но это "не имеет ничего общего с коррупционной деятельностью". В ответ на вопрос о том, был ли это заем, адвокат сказал, что все объяснения его подзащитный предоставил суду.

"Обвиняемый считает, что переданная во время встречи определенная часть денег интерпретирована как дача взятки, хотя на самом деле этот факт был связан с совершенно иными обстоятельствами. Это взаимоотношения между физическими лицами, которые не имеют ничего общего с коррупционной деятельностью", – утверждает Белявичюс.

Он не отрицал, что в обвинениях упоминается и посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас.

"Обвинение называет несколько фамилий, но никаких контактов с этими лицами не было", – ответил он, отвечая на вопрос о том, упоминается ли в обвинениях фамилия Мотузаса.

Сам Насыров не комментировал ситуацию СМИ.

По данным BNS, в подозрениях говорится, что Р. Шидлаускас и Р. Насыров общались по телефону 21 марта, а встреча состоялась 5 апреля.

Адвокат Шидлаускаса Гедиминас Букаускас утверждает, что при выдаче виз "все было выполнено законно".

Находящийся под арестом и доставленный во вторник после обеда в суд директор Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел, бывший дипломат Римантас Шидлаускас назвал обвинения "сращением всего", однако больше ничего не комментировал.

Выходя из зала суда, он подтвердил, что общался с Мотузасом, однако сказал, что личные встречи были "очень давно".

Есть подозрения, что за взятку Шидлаускас пообещал, пользуясь своей прежней долголетней работой на дипломатической службе, повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана виза шенгенского государства.

По данным BNS, виза Насырову была выдана в марте.