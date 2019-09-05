В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан.
Апелляции на решение суда низшей инстанции были поданы как прокурором, так и В.Титовым.
Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному - условное лишение свободы.
В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.
Решение суда будет объявлено 17 октября.
Ранее районный суд установил, что Титов действовал преднамеренно, поскольку у него были данные об А. Раманаускасе-Ванагасе, и искал информацию о нем в Интернете.
Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.
В.Титов утверждает, что полагался на решение советского суда, но историки подчёркивают, что это быол политически сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя основываться исключительно на делах их палачей из КГБ.
В послевоенный период А.Раманаускас руководил вооружённым сопротивлением Литвы против советской оккупации.
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