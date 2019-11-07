В среду поздно вечером в Каунасский СИЗО из США была доставлена экс-судья Неринга Венцкене. Сейчас ее допрашивают. Эту информацию порталу DELFI подтвердил главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

После окончания предварительного допроса в зависимости от его результатов прокуроры будут решать вопрос назначения меры пресечения.

По предварительным данным, по словам представителей прокуроров, вопрос назначения меры пресечения будет решаться 7 ноября в Каунасском дворце Каунасского участкового суда.

Однако есть вероятность, что слушания по вопросу назначения меры пресечения перенесут в другое отделение суда.

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Такая вероятность существует, поскольку Венцкене или ее адвокаты могут просить отстранить как судью, так и сам суд. Венцкене в свое время работала в этом суде, знакома со многими судьями, а это может стать серьезным поводом для их отстранения.

7 ноября прокуратура попросила Каунасский участковый суд продлить срок ареста Венцкене, сообщает суд.

"Каунасский участковый суд получил просьбу прокуроров оставить в силе постановление об аресте и продлить срок ареста Венцкене", – сказано в сообщении.

Конкретный срок в сообщении не указан. Вопрос назначения меры пресечения будет решаться в 14 ч.

DELFI напоминает, что пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис 6 ноября сказал BNS, что самолет, на котором Венцкене доставили из Чикаго, в 14.00 ч. (15.00 ч. по литовскому времени) совершил посадку в Варшавском аэропорту. Оттуда Венцкене везли на автомобиле, который около 20 ч. пересек польско-литовскую границу, еще через два часа Венцкене доставили в СИЗО.

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