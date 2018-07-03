Главный административный суд Литвы (ГАСЛ), рассматривавший два дела, 27 июня отклонил жалобы SatGate Holding, Arcus Novus и ее дочерней компании, занимающей проектом базы данных AmberCore DC, в которых компании стремились аннулировать неблагоприятные для них выводы государственной комиссии. Аналогичные решения в начале этого года принял и Вильнюсский окружной административный суд.

"Есть основания констатировать, что у Arcus Novus есть представляющие риск связи с Федеральной Службой безопасности России, проводящей разведывательные операции против Литвы, по этой причине нет правовых оснований для признания того, что компания соответствует интересам национальной безопасности. Эти данные не опровергают и рассмотренные судом секретные документы", - говорится в постановлении ГАСЛ.

Суд отметил, что у Arcus Novus и SatGate Holding есть прямые связи с прописанным в России Валерием Аветисьянцом.

"По причине связей этого лица с российскими службами безопасности и разведки создаются угрозы национальной безопасности", - отметил ГАСЛ.

Правительственная комиссия по соответствию потенциальных участников интересам безопасности Литвы, опираясь на публичную и секретную информацию Департамента Госбезопасности, дважды - в 2016 и в 2017 годах - дала негативную оценку проекта компании Arcus Novus.

Руководитель Arcus Novus Тадас Томскус сказал BNS, что пока не ознакомился с определениями ГАСЛ, поэтому не может их комментировать. По его словам, акционеры компании будут решать вопрос о будущем проекта дата-центра, однако пока решения не приняты.

Датской SatGate Holding принадлежит 51% акций Arcus Novus, оставшиеся 49% принадлежат прописанному в Калининградской области РФ В. Аветисьянцу. По данным BNS, литовская разведка установила, что компанию через иностранных посредников также контролируют граждане РФ Кирилл Лупандин, работающий гендиректором AmberCore DC, Виталий Малашевский, руководящий компанией группы Arcus Novus - SatGate, В. Аветисьянц и Борис Москалюк.

"Угрозу нацбезопасности повышает и то, что В. А (В.Аветисьянц – BNS) ранее работал на российских компаниях, которые напрямую связаны с правоохранительными и властными органами РФ, надзор за деятельностью которых осуществляет ФСБ", - отмечает литовский Департамент Госбезопасности (ДГБ), который цитируется в определении ГАСЛ.

В обнародованном в прошлом году открытом отчете ДГБ Литвы предупредило, что подразделения ФСБ и Министерства обороны России располагают огромными мощностями для проведения кибернетических взломов в Литве, а инфраструктура Литвы используется для кибератак во всем мире.

По данным ДГБ, в 2006–2009 годах В. Аветисьянц был директором дочерней компании "Газпрома" в Калининградской области "Газпромкомлектация", в 2009–2014 годах – учредителем и замдиректора калининградского таможенного посредника «Газинвест групп».

ДГБ отметил, что угрозу национальной безопасности представляют и намерения соединить дата-центр оптоволоконными линиями с литовскими сетями телекоммуникаций, а через них и с другими странами Евросоюза и Россией.

"Благоприятная ситуация для шпионажа складывается и в силу широких возможностей инфраструктуры информационных технологий (ИТ) Литвы (Интернета, особенно оптоволоконного, пенетрации, технических возможностей и возможностей центров данных, переноса многих услуг в электронное пространство, возможностей анонимных расчетов в электронной валюте "биткоинах" и т. п.)", - говорится в отчете ДГБ.

Департамент отмечает опасность того, что ФСБ может оказывать влияние на литовские телекоммуникационные сети, а территория Литвы может использоваться для враждебных киберопераций против третьих стран.

По утверждению Arcus Novus и „SatGate Holding, у них нет намерений соединить дата-центр оптоволоконными линиями с Центром радиоэлектронной разведки ФСБ – такие предположения якобы не соответствуют реальности, поскольку технологически это сделать невозможно без новой оптоволоконной линии, пересечения границ или использования транзитных операторов.

Arcus Novus является членом Литовской аэрокосмической ассоциации, В. Томкус является председателем ассоциации. Предприятие участвовало в создании Литвой первых искусственных спутников Земли LitSat-1 и LituanicaSAT-1.