Суд продолжает дело 13 января, в октябре - рассмотрение дела Котлярова

В следующем месяце, 4 октября, суд приступит к рассмотрению другой части дела 13 января, переданной в суд в июле этого года. В ней обвинения предъявлены двум лицам - бывшему советскому офицеру Владимиру Котлярову и Сергею Костецу. Бывший советский офицер из Санкт-Петербурга В. Котляров был задержан в миланском аэропорту Мальпенса 13 мая 2014 года, когда приехал в Италию праздновать 50-летний юбилей. После того, как в его отношении была избрана легкая мера пресечения - домашний арест, он исчез. Тогда в МИД Литвы для объяснений по поводу решения Италии прекратить дело об экстрадиции подозреваемого в деле 13 января был приглашен тогдашний посол Италии в Литве Стефано Мария Тальяни де Маркио. По словам литовских прокуроров, бывший десантник 76-ой Псковской дивизии подозревается в совершении преступных деяний у здания Дома печати и телебашни в Вильнюсе. В. Котлярову и С. Костецу заочно предъявлены обвинения в запрещенном международным правом обращении с людьми и военных преступлениях. Обвиняемые пока не пытались связаться с судом и делом не интересовались. Самая объемная часть дела 13 января о событиях, когда была предпринята попытка агрессией и силой вернуть восстановившую независимость Литву в состав СССР, рассматривается в ВОС уже более полутора лет. Обвинения в этом деле предъявлены более чем 60 лицам, более 800 лиц признаны пострадавшими. В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных у Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.

