В следующем месяце, 4 октября, суд приступит к рассмотрению другой части дела 13 января, переданной в суд в июле этого года. В ней обвинения предъявлены двум лицам - бывшему советскому офицеру Владимиру Котлярову и Сергею Костецу.
Бывший советский офицер из Санкт-Петербурга В. Котляров был задержан в миланском аэропорту Мальпенса 13 мая 2014 года, когда приехал в Италию праздновать 50-летний юбилей. После того, как в его отношении была избрана легкая мера пресечения - домашний арест, он исчез.
Тогда в МИД Литвы для объяснений по поводу решения Италии прекратить дело об экстрадиции подозреваемого в деле 13 января был приглашен тогдашний посол Италии в Литве Стефано Мария Тальяни де Маркио.
По словам литовских прокуроров, бывший десантник 76-ой Псковской дивизии подозревается в совершении преступных деяний у здания Дома печати и телебашни в Вильнюсе.
В. Котлярову и С. Костецу заочно предъявлены обвинения в запрещенном международным правом обращении с людьми и военных преступлениях.
Обвиняемые пока не пытались связаться с судом и делом не интересовались.
Самая объемная часть дела 13 января о событиях, когда была предпринята попытка агрессией и силой вернуть восстановившую независимость Литву в состав СССР, рассматривается в ВОС уже более полутора лет. Обвинения в этом деле предъявлены более чем 60 лицам, более 800 лиц признаны пострадавшими.
В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных у Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.
Как из кинофильма: на крышу вагона поезда с вертолета спустились бойцы "Араса"
11 сентября "Литовская железная дорога" проводит...
Суд продолжает дело 13 января, в октябре - рассмотрение дела Котлярова
Вильнюсский окружной суд (ВОС) после более чем...
Валатка стал главным редактором литовского новостного агентства ELTA (4)
Главным редактором литовского национального...
Истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты (4)
Осуществляющие миссию воздушной полиции в странах...
Предупреждение водителям: сейчас на дорогах особенно опасно (3)
Первые месяцы осени - новое испытание для водителей. Дни...
TOP новостей
Когда минималка в Литве может достигнуть 450 евро (13)
Если минимальную зарплату с 2018 года поднимут до 400 евро,...
У России может появиться новое поле для энергетического шантажа Литвы (79)
Пока страны Балтии не могут договориться о наилучшем...
Как из кинофильма: на крышу вагона поезда с вертолета спустились бойцы "Араса"
11 сентября "Литовская железная дорога" проводит...
Рейтинги: лидирующие позиции у консерваторов и "крестьян" (19)
В августе рейтинг Союза отечества-Христианских...
Р.Богданас. Без унитаза в Европу XXI века мы никак не вписываемся (18)
Лето закончилось. Осенний дождь подмочил землю, и...