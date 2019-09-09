Подозреваемые в деле об убийстве девушки - двоюродные братья Каролис, Ляонас и Мантас Беляускасы из Кедайняй. Их подозревают в жестоком убийстве с целью сокрытия другого преступления. Кроме того, ох подозревают в похищении человека и нанесении вреда чужому имуществу.
"Обвиняемые действовали организованно и обдуманно, суд решил, что есть вероятность, что эти люди будут совершать другие преступления и скрываться от правосудия", – сказано в сообщении суда.
Слушания по делу проходят на закрытых заседаниях, поэтому информации об этом деле немного.
Ранее обвиняемые признали свою вину в суде.
Максимальное наказание за совершенное ими преступление – пожизненное заключение.
Страздаускайте в марте 2017 года на машине уехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело нашли в Кедайняйском районе.
По данным следствия, девушку насмерть забили лопатой.
Подозревают, что девушку убили за роскошный автомобиль, на котором она ехала. По данным дела, обвиняемые, имитировали ДТП, а когда девушка вышла из автомобиля похитили ее и автомобиль.
В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.
Беляускасов и Загурскиса также обвиняют в похищении дорогостоящего чужого имущества – автомобиля, который стоит больше 32 000 евро и личных вещей и денег у двоих граждан Латвии.
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