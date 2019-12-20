В пятницу Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения для подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Палецкиса.
Algirdas Paleckis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Задержание продлено еще на три месяца", – сообщила BNS советник председателя Отдела уголовных дел суда Габриеле Кактене.

Суд продлил задержание в связи с тем, что подозреваемый может сбежать или скрыться от сотрудников следственных органов, прокурора или суда.

Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. В предыдущий аз суд продлил меру пресечения для него на два месяца – меньше, чем просила прокурор.

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Прокурор Вилма Видугирене ранее на этой неделе заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения А. Палецкису, планируется завершить к весне.

По ее словам, расследование затянулось по причине большого объема материалов дела: в нем анализируются электронные носители данных, тысячи писем. В деле также были назначены несколько экспертиз.

Этот политик вместе с неназванной "сетью лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.

Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.

А. Палецкис не признает своей вины.

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