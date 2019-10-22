Во вторник Каунасский окружной суд отчасти удовлетворил просьбу прокуратуры и продлил еще на два месяца арест подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Прокурор предлагала продлить срок задержания еще на три месяца, однако суд назначил более короткий срок.

Рассмотрев заявление прокурора и материалы, собранные во время досудебного расследования, суд констатировал, что основание для ареста, предусмотренное в Уголовно-процессуальном кодексе, на котором до сих пор выбирался арест, не исчезло.

"Однако с учетом изложенных во время суда аргументов подозреваемого и защитника, хода досудебного расследования, срока задержания, суд констатировал, что запрошенный прокурором срок применения меры пресечения является слишком длинным, поэтому продлил арест на период два месяца", – говорится в сообщении, распространенном судом.

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Прокурор Вилма Видугирене просила продлить арест А. Палецкиса на максимальный трехмесячный срок, однако отказалась комментировать мотивы.

Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. Каждый раз срок задержания продлевался на три месяца.

Во вторник у суда пикетировала группа людей, призывавшая отпустить А. Палецкиса и выражавшая ему поддержку.

Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная "сеть лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Прокуроры утверждают, что, находясь на свободе, А. Палецкис может сбежать из Литвы. Его адвокат отметает такие подозрения.

Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.

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