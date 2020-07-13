Суд продлил арест обвиняемому в намерении совершить теракт в Вильнюсе студенту

Как сообщила BNS представитель суда Лина Немейкайте, суд удовлетворил просьбу прокурора Шарунаса Астраускаса и продлил арест на три месяца с 14 июля.

На заседании в пятницу прокурор сказал, что если смягчить меру пресечения, то обвиняемый может скрыться от суда и совершить новые преступления.

Он также подчеркнул, что Г. Бержинскас изготавливал самодельные взрывные устройства из материалов, которые можно купить "и в торговых центрах, и по интернету", умеет это делать, во время его задержания у него дома были и другие готовые взрывные устройства, он выложил в интернете запись, в которой утверждал, что неудачный взрыв - это еще не конец.

Сам обвиняемый и представляющий его интересы адвокат Айдас Мажейка просили суд назначить интенсивное наблюдение.

Г. Бержинскас уверял суд, что не намерен совершать новые преступления, и сказал, что два месяца назад у него нашли заболевание, так что более мягкая мера пресечения нужна, чтобы обеспечить надзор за здоровьем.

Г. Бержинскас 1999 года рождения обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю. Бальчиконё, где находится офис международной компании Western Union, самодельную бомбу и написал на стене здания черной аэрозольной краской FK DIVISION, SIEGE и нарисовал свастику.

Первое заседание в этом уголовном деле намечено на 22 июля.