Суд признал законным переизбрание председателя Еврейской общины Литвы

Рассмотрев апелляционную жалобу, коллегия трех судей отменила решение участкового суда, которым переизбрание Ф. Куклянски было признано незаконным.

Спор возник, когда было принято решение, что все региональные еврейские общины будут иметь по одному голосу во время выборов главы ЕОЛ. Раньше голосовая квота распределялась с учетом численности конкретной общины - например, организация числом 500 человек получала пять голосов, числом 2 тысячи человек - 20 голосов.

Новый порядок обжаловала Вильнюсская еврейская община, которая утверждала, что ущемлены ее интересы.

Она победила в участковом суде, но Вильнюсский окружной суд во вторник указал, что, в соответствии с законами и судебной практикой каждая община получила по одному голосу на законном основании.

"Суд (...) постановляет отменить решение Вильнюсского участкового суда от 21 декабря и принять новое решение - иск Вильнюсской еврейской общины (...) отклонить", – говорится в определении.

Решение суда вступает в законную силу со дня его принятия.

Председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс сказал BNS, что думает обжаловать это решение в кассационном порядке или создать альтернативную Еврейскую общину Литвы.

ЕОЛ указала в пресс-релизе, что С. Гурявичюс должен взять на себя "ответственность за сталкивание людей лбами, потраченное время и ресурсы, раскол общины".