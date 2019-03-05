Бывший директор гимназии совершил ДТП в ноябре 2017 года на дороге Рокишкис-Майневос-Науясоде. Тимукас сбил женщину и ее сына, стоявших около автомобиля на встречной полосе. Молодой человек получил травмы, а его мать погибла. Тимукас был пьян - 1,93 промилле.
Суд первой инстанции признал Тимукаса виновным и назначил ему лишение свободы на 4,5 года с отсрочкой исполнения приговора на три года.
Пострадавшие обжаловали этот постановление. Паневежский окружной суд приговорил Тимукаса к реальному заключению безо всякой отсрочки, поскольку во время совершения преступления Тимукас грубо нарушил ПДД.
"Тимукас - образованный человек, который на тот момент занимал ответственную должность, сознательно сел за руль в нетрезвом виде, ехал в темное время суток, а после довершения ДТП не оказал помощи пострадавшей, несмотря на то, что ее жизнь была под угрозой, а уехал с места ДТП", – отметили судьи.
Суд отметил, что Тимукас оставил пострадавших без помощи в удаленном месте, где они не могли надеяться получить в скором времени необходимую помощь.
"Цсе это не только показывает, что Тимукас безответственно отнесся к требованиям закона, но и равнодушно отнесся к безопасности пострадавших и их жизни", – констатировал судья Донатас Ятужис.
Осужденного на три года лишили прав, конфисковали автомобиль которым он управлял.
Это постановление суда еще может быть обжаловано в Верховном суде Литвы.
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