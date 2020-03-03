Шяуляйский окружной суд учел тот факт, что до этого женщина не была судима, поэтому назначил ей минимальное наказание. Отягчающим вину обстоятельством считается тот факт, что она совершила преступные действия в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам дела, полицейские нашли женщину под балконом (она пряталась от стражей порядка). В ее организме было 2,33 промилле. Суд оценил показания свидетелей и телефонные разговоры.

После вынесения приговора женщина все равно отрицала свою вину и во всем винила соседку. По словам осужденной, лекарства были выписаны ей, но в тот вечер она доверила детей соседке. На данный момент права женщины на детей ограничены.

После суда она сказала журналистам: "Дети не будут видеть меня три года, какая связь может сохраниться. Почему судья это не учел? Лекарства выписали мне, но в тот вечер за детьми присматривала соседка. Она знала, где лежат лекарства".

Согласно материалам дела, преступление было совершено 8 марта 2019 года. Женщина, у которой есть трое детей - двое малолетних и один несовершеннолетний, встретилась с подругой, ее мужем и детьми. Взрослые пили водку и сидр, дети играли. Позже дети стали выбегать из квартиры в подъезд. Чтобы малолетние дети успокоились, Эгле дала им успокоительные. Это заметила одна из соседок и вызвала полицию. Детей увезли в больницу. Анализы показали, что в их организмах есть психотропные препараты.

Женщина свою вину отрицала, но потом призналась, что для того, чтобы успокоить детей, иногда давала им таблетки Sedativ. Однако в тот вечер дети получили по полтаблетки Relanium.

До этого происшествия семья уже была в поле зрения службы по правам детей. Осужденная на тот момент одна воспитывала троих детей, ее муж работал за границей. Сейчас дети находятся у отца, старший - у бабушки. Эгле обвиняли также в том, что в тот вечер она толкнула одного из детей, он упал и ударился. Но суд не установил, что это были намеренные действия.

Осужденная может обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Когда приговор вступит в силу, женщину доставят в колонию.