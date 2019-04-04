Вильнюсский окружной суд (ВОС) подтвердил, что прокуратура на законном основании и вполне обоснованно отказалась начать досудебное расследование относительно романа писателя Марюса Ивашкявичюса "Зеленые" о партизанской борьбе в Литве и одном из ее руководителей - генерале Йонасе Жемайтисе.
Marius Ivaškevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

Суд окончательным и не подлежащим обжалованию определением оставил в силе постановление прокурора, сообщила в четверг Генеральная прокуратура.

Судейская коллегия ВОС констатировала, что в романе М. Ивашкявичюса "Зеленые" нет признаков преступного деяния, а уголовное преследование писателя в демократическом государстве за такой постмодернистский роман недопустимо.

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Судейская коллегия отклонила жалобу заместителей председателя Общественного совета по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти сейма Литвы.

В жалобе содержалась просьба отменить определение Вильнюсского участкового суда от 25 февраля, которым решение прокурора тоже было признано обоснованным.

При рассмотрении жалобы суд согласился с аргументами прокуратуры о том, что "в демократическом государстве и в обществе, основанном на традициях западной демократии, фантазии автора в литературных произведениях и используемым им средствам художественной выразительности предоставлено большое пространство, а автор литературного произведения вправе выражать свое мнение по всем, даже особенно острым, вопросам".

Судейская коллегия также не согласилась с позицией заявителей о том, что автор книги принизил или принижает исключительно важную для Литвы идею партизанского сопротивления.

В определении подчеркивается, что стремление преследовать автора произведения художественной литературы противоречило бы идее свободной Литвы боровшихся с советской оккупацией участников литовского вооруженного сопротивления - партизанской войны.

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