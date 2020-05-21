Суд: подозреваемый во взяточничестве мэр Кельмеского района отстранен от должности на полгода

Об этом сообщила BNS пресс-атташе суда Нийоле Дамуле.

Мэр Кельмеского района почти двое суток был под арестом, в четверг после заседания суда его освободили под подписку о невыезде.

В. Андрулису предъявлены подозрения во взяточничестве, за что грозит штраф или лишение свободы сроком до семи лет.

Как утверждает Служба спецрасследований (ССР), мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.

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Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.

В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.

Контроль над досудебным расследованием и руководство им осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.

В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия.