Суд отстранил мэра Купишского района от обязанностей на 3 месяца

"В данный момент он все еще находится под стражей", – добавила она.

Во вторник литовская Служба специальных расследований (ССР) задержала Д. Бардаускаса и главу Центра культуры Купишского района Йолиту Янушонене.

Еще двух частных лиц подозревают в торговле влиянием и фальсификации документов.

Мэр Д. Бардаускас возглавляет это самоуправление второй срок полномочий, впервые он был избран на этот пост в 2015 году. Д. Бардаускас является членом Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), однако после сообщений правоохранительных органов о предъявленных подозрениях его членство в партии остановлено.

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ССР проводит досудебное расследование возможного злоупотребления служебным положением и торговли влиянием в Купишском районном самоуправлении. В самоуправлении, в подчиненном ему Центре культуры, на рабочих местах лиц и на дому во вторник проведены обыски, изъяты важные документы и вещи.

Расследование правоохранительных органов связано с проведенным 6 июля в самоуправлении фестивалем "Стихии". Его организовал Купишский центр культуры.

"Есть подозрения в том, что для некоторых лиц был созданы исключительные условия для проведения торговли во время упомянутого мероприятия, а за создание таких исключительных условий лица, подозреваемые в злоупотреблениях, получили незаконное вознаграждение", – заявил на пресс-конференции во вторник начальник отдела досудебного расследования Панявежского управления ССР Гедиминас Визбарас.