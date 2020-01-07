В понедельник Литовский Апелляционный суд (ЛАС) отклонил желобу на продление ареста еще на три месяца подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Палецкиса, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Вилма Буденене.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Адвокат подозреваемого Альгис Петрулис сообщил BNS, что осужденный просил отменить избранную меру пресечения.

"Это избыточная мера, более того, ранее арест был продлен на два месяца и внезапно, без всяких новых обстоятельств, заявляют о трех месяцах. Такой нелогичный аргумент", – сказал он.

По словам адвоката, Палецкиса уже 480 дней содержат в одиночной камере

Статьи по теме:
Суд продлил еще на 3 месяц срок задержания Палецкиса  (72)
Прокурор: расследование по делу Палецкиса должно завершиться к весне  (86)

В декабре Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения.

Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. Он не признает свою вину.

Прокурор Вилма Видугирене ранее заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения Палецкису, планируется завершить к весне.

По ее словам, расследование затянулось по причине большого объема материалов дела: в нем анализируются электронные носители данных, тысячи писем. В деле также были назначены несколько экспертиз.

Этот политик вместе с неназванной "сетью лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.

Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.

Статьи по теме:

Суд продлил арест Палецкиса: это меньше, чем предлагала прокурор (246)

Во вторник Каунасский окружной суд отчасти...

Небольшое количество людей приехало поддержать Палецкиса в суде, среди них был и Титов (79)

22 октября в Каунасский окружной суд был доставлен...

Прокуратура Литвы просит суд продлить арест Палецкиса (92)

Истекает срок ареста Альгирдаса Палецкиса , поэтому...

Апелляционный суд рассмотрел жалобу подозреваемого в шпионаже Палецкиса (24)

Во вторник Апелляционный суд Литвы рассмотрел жалобу...

Суд взял самоотвод по делу Палецкиса из-за подозрений в его преступлениях против судей (17)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) сообщил, что взял...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (99)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...

Инспекция: зараженное гриппом польское мясо в Литву не попадает (1)

Несмотря на то, что в Польше фиксируются вспышки...

Šviesoforas

Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (32)

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...

Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (33)

В литовский суд передано дело гражданина Российской...

На Кафедральной площади в столице Литвы отметят православное Рождество (1)

Фестиваль " Рождество в столице", длившийся 5 недель,...

Vaikų darželis „Išminčiukai“ Vaikų darželis

Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (38)

От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...

TOP новостей

Šviesoforas

Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (32)

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...

Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (33)

Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...

Žygimantas Mauricas

Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (29)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...

Vaikų darželis „Išminčiukai“ Vaikų darželis

Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (38)

От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...

Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (33)

В литовский суд передано дело гражданина Российской...