Адвокат подозреваемого Альгис Петрулис сообщил BNS, что осужденный просил отменить избранную меру пресечения.

"Это избыточная мера, более того, ранее арест был продлен на два месяца и внезапно, без всяких новых обстоятельств, заявляют о трех месяцах. Такой нелогичный аргумент", – сказал он.

По словам адвоката, Палецкиса уже 480 дней содержат в одиночной камере

В декабре Каунасский окружной суд принял решение, продлить еще на три месяца меру пресечения.

Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. Он не признает свою вину.

Прокурор Вилма Видугирене ранее заявила, что досубное расследование, в котором предъявлены подозрения Палецкису, планируется завершить к весне.

По ее словам, расследование затянулось по причине большого объема материалов дела: в нем анализируются электронные носители данных, тысячи писем. В деле также были назначены несколько экспертиз.

Этот политик вместе с неназванной "сетью лиц" подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.

Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.