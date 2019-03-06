В среду Вильнюсский окружной административный суд отклонил просьбу журналистов предоставить аудиозапись правительственного совещания, которое состоялось в прошлом году.
© DELFI / Domantas Pipas

Суд постановил, что жалоба журналистов является необоснованной, заявила судья Эгле Жолите-Янулёнине.

Журналисты обратились в суд, когда правительство отказалось предоставить аудиозапись совещания правительтсва от 3 октября, на котором рассматривались поправки к закону о возможности безвозмездного доступа к реестровым данным.

Союз журналистов Литвы и журналисты нескольких редакций просили, чтобы суд обязал восстановить и предоставить аудиозапись. Они утверждают, что при просьбе получить аудиозапись они пользуются правом на получение информации у органов власти, а ограничение этого права регулируется исключениями, которых в данном случае нет.

Статьи по теме:
Правительство Литвы рассматривает возможность публичных трансляций своих совещаний  (7)
Собравшиеся у здания парламента Литвы "простились" со свободой СМИ  (49)

Административный суд указал, что вопросы и высказывания на правительственных совещаниях отражают лишь предварительные позиции политиков, поэтому право общественности на информацию обеспечивается протоколом совещания.

Предоставление протокола обеспечило право журналистов "получить информацию и возможность распространить правильную информацию", заявила судья.

Он отметила, что стремление журналистов получить запись совещания оценено как желание получить избыточную информацию.

Э. Жолите-Янулёнене подчеркнула, выражаемая на совещаниях позиция может и не влиять на решения правительства, принимаемые на заседании, где принимается окончательное решение по рассматриваемым правительством вопросам.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс сказал, что решение суда, скорее всего, будет обжаловано в Главном административном суде Литвы.

После возникшего спора с журналистами правительство инициировало изменения законов, в которых предусматривается, что совещания правительства являются публичными. Они вступили в силу с января.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

По инициативе оппозиции созывается заседание Сейма для оценки правящих (4)

Поскольку оппозиция набрала необходимое количество...

Правящие смогли отклонить резолюцию об ограничении свободы слова премьером Литвы (6)

Во вторник голосами правящих в литовском Сейме был...

Премьер: нужны предохранители, чтобы бизнес не прикрывался СМИ (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в...

Журналисты Литвы обжалуют в суде отказ правительства предоставить аудиозапись совещания (8)

Литовский союз журналистов (ЛСЖ) и сотрудники редакций...

Общество

В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники (21)

65-летний ученый, работающий в одном из литовских...

Суд отклонил просьбу журналистов предоставить запись совещания правительства Литвы (2)

В среду Вильнюсский окружной административный суд...

Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (12)

В Шилутском районе начато расследование в связи с...

В Литве построят новые военные городки - минобороны объявило конкурс (25)

В среду министерство обороны Литвы объявило конкурс на...

Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (51)

Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...

TOP новостей

Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (106)

Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...

В Литве – необычное дело об изнасиловании: оно войдет в учебники (21)

65-летний ученый, работающий в одном из литовских...

Скандал в Шилутском районе: председатель комиссии часть бюллетеней унесла домой (12)

В Шилутском районе начато расследование в связи с...

Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (51)

Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...

Магазин Barbora сообщил о переменах, они коснутся всех клиентов

4 марта электронный магазин Barbora на своей странице в...