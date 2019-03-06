Суд постановил, что жалоба журналистов является необоснованной, заявила судья Эгле Жолите-Янулёнине.

Журналисты обратились в суд, когда правительство отказалось предоставить аудиозапись совещания правительтсва от 3 октября, на котором рассматривались поправки к закону о возможности безвозмездного доступа к реестровым данным.

Союз журналистов Литвы и журналисты нескольких редакций просили, чтобы суд обязал восстановить и предоставить аудиозапись. Они утверждают, что при просьбе получить аудиозапись они пользуются правом на получение информации у органов власти, а ограничение этого права регулируется исключениями, которых в данном случае нет.

Административный суд указал, что вопросы и высказывания на правительственных совещаниях отражают лишь предварительные позиции политиков, поэтому право общественности на информацию обеспечивается протоколом совещания.

Предоставление протокола обеспечило право журналистов "получить информацию и возможность распространить правильную информацию", заявила судья.

Он отметила, что стремление журналистов получить запись совещания оценено как желание получить избыточную информацию.

Э. Жолите-Янулёнене подчеркнула, выражаемая на совещаниях позиция может и не влиять на решения правительства, принимаемые на заседании, где принимается окончательное решение по рассматриваемым правительством вопросам.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс сказал, что решение суда, скорее всего, будет обжаловано в Главном административном суде Литвы.

После возникшего спора с журналистами правительство инициировало изменения законов, в которых предусматривается, что совещания правительства являются публичными. Они вступили в силу с января.