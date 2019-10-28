Суд отклонил иск владельцев "поместья" Виюнеле

Каунасский суд 28 октябряотклонил иск владельцев снесенного "поместья" Виюнеле.
Nugriautas Vijūnėlės „dvaras“ Druskininkuose
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"Коллегия судей постановила отклонить иск Зины и Жильвинаса Повилонисов как необоснованный", – сообщила судья Каунасской палаты административного суда Аста Урбонене.

По ее словам, работы по сносу еще не завершены, а представленные аргументы суд признал как недостаточные для присуждения ущерба авансом.

"Очевидно, что истцы понесут ущерб. (...) Но пока работы не завершены, нет оснований констатировать ущерб", – сказала судья.

Владельцы дома, который находился в Друскининкай, оценили стоимость дома, расходы на его снос и моральный ущерб оценили в 1,6 млн. евро.

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Ответчики в этом дел - государство, которое представляют Строительная инспекция и Национальная земельная служба, и мэрия Друскининкай.

Истцы просили суд установить, кто и в какой пропорции должен возместить ущерб.

Напомним, что здание, которое суд признал незаконным строение, снесли в начале октября, однако до сих пор на участке проводят работы - сносят конструкции и приводят территорию в порядок. Полностью работы планируют завершить до начала ноября.

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