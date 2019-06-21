Как сообщила в пятницу Кайшядорская палата Каунасского окружного суда, было решено не удовлетворять просьбу Правянишской открытой колонии о переводе, поскольку в данный момент не установлено, что осужденный изменился настолько, чтобы бы было целесообразно смягчить условия его наказания.

"Осужденный соответствует формальным основаниям перевода из тюрьмы в исправительную колонию, поскольку отбыл более десяти лет лишения свободы из пожизненного срока. Все же, при решении вопроса о смягчении условий отбывания наказания осужденного, обязательно следует учитывать и отношение самого осужденного к совершенным им деяниям, его поведение во время нахождения в тюрьме и то, будут ли достигнуты цели избранного наказания при изменении условий его отбывания", – говорится в распоряжении суда.

28 ноября 2007 года правоохранительные органы Латвии на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой, задержали гражданина Латвии К.Михайлова. В Литве он содержался под стражей с января 2008 года. Позже выяснилось, что ответчик получил и российское гражданство.

В деле было установлено, что К.Михайлов, будучи милиционером Особого отряда милиции (ОМОН) МВД СССР, действуя в организованной группе под командованием Чеслава Млыника, вместе с милиционерами этой же группы Андреем Лактионовым и Александром Рыжовым, преднамеренно убил нёсших службу работников таможни и полиции Литвы Антанаса Мустейкиса, Станисловаса Орлавичюса, Ричардаса Рабавичюса, Альгирдаса Казлаускаса, Юозаса Янониса, Альгимантаса Юозакаса и Миндаугаса Балавакаса, а также покушались на убийство Томаса Шярнаса.

В 2017 году Верховный суд Литвы оставил в силе решения предыдущих судов, приняв не подлежащее обжалованию постановление о том, что бойня в Медининкай была организована в рамках проведения советской политики, направленной на удержание Литвы в составе Советского Союза.

С осужденного в пользу Литовского государства в возмещение причинённого вреда присуждено взыскать 653 тыс. евро.

В мае бывший омоновец Константин Михайлов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Страсбургский суд оценит, не нарушает ли пожизненное заключение К.Михайлова в отсутствие возможности смягчения наказания Конвенцию о защите прав и основных свобод человека.

Каунасский окружной суд обращает внимание на то, что при рассмотрении дела в суде К. Михайлов не признал своей вины. Хотя осужденного характеризуют как вежливого, не провоцирующего конфликтных ситуаций, суд констатировал, что он не мотивирован к изменениям, а также был наказан дисциплинарными взысканиями за несоблюдение тюремных правил.