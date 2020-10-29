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В прошлом году Литву потрясла история жестоко избитой девушки, которую пытался изнасиловать несовершеннолетний молодой человек. Суд приговорил жителя Юрбаркаса к условному сроку, однако близкие девушки обжаловали этот приговор. Адвокаты девушки и прокуроры хотели, чтобы обвиняемый был приговорен к реальному сроку заключения. Однако 29 октября выяснилось, что суд оставил молодого человека на свободе. Такое решение суда вызвало возмущение.
Paauglę sumušęs ir išžaginti bandęs jurbarkietis išsaugojo laisvę, žinomi žmonės neslepia pykčio
Paauglę sumušęs ir išžaginti bandęs jurbarkietis išsaugojo laisvę, žinomi žmonės neslepia pykčio
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С самого начала стало известно, что обвиняемый - сын влиятельного политика, которая делает все, чтобы добиться максимально мягкого наказания, поэтому девушке и ее семье помощь оказали известные люди – предприниматель Дайна Босас и специалист в сфере коммуникации Саугирдас Вайтуленис.

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Они до последней минуты верили, что суд примет благоприятное для девушки решение, но постановление суда их разочаровало.

"Такое решение еще раз , что происходят нечистые дела. Особенно в Клайпеде. Я говорю об этом, исходя из личного опыта. Отныне в этой стране никто не может чувствовать себя в безопасности. Тем более, надеяться на справедливость", – не скрывала Босас и сказала Delfi, что в этой ситуации, к сожалению, не помогла и публичность.

С ней согласился Вайтуленис.

"Эта страна прогнила до мозга костей. И точка. Я обращаюсь к судье: я вижу, "слезы" убедили. Надеюсь, ваша совесть спокойна и вы будете спать спокойно, без успокоительных, не так, как Каролина. В этой стране можно практически убить человека, и тебя никто не посадит. Официально! Вы не стоите звания судей. Вы - плевок в лицо всей страны! Неуважение к судам? Да. Этот суд не за что уважать", – не скрывал он возмущения.

Напомним, что девушка была избита в конце мая прошлого года во время выпускного, куда приехали незнакомые молодые люди из Юрбаркаса. Один из них стал приставать к девушке. Вскоре одноклассники обнаружили ее полуголой и жестокой избитой, девушка лежала в луже крови и стонала. Девушку доставили в реанимацию, затем перевезли в Каунасскую клинику. Подозреваемый занимался борьбой. Он жестоко избил девушку - бил по голове и по лицу – в нескольких местах была сломана челюсть, выбиты зубы, повреждена трахея.

Молодого человека обвинили в жестоком избиении, в попытке изнасилования. Эксперты указали, что нанесенные девушке травмы расцениваются как нетяжелые.

Адвокат добивался того, чтобы обвиняемый был приговорен к реальному наказанию. В четверг суд немного ужесточил наказание обвиняемому, но указал, что нет повода приговаривать его к тюремному заключению.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Саулювене сказала, что осужденный должен будет выплатить пострадавшей 10 000 евро и участвовать в программе по коррекции поведения.

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