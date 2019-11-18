Паневежский окружной суд 6 ноября по просьбе участника конкурса - производителя металлоконструкций - компании Alga временно остановил процедуры конкурса и не разрешил подписать договор с победителем конкурса - компанией Sodbeta, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Йолита Гуделене.
Alga просит суд аннулировать решение ИАЭС о признании Sodbeta победителем.
Компания утверждает в своей жалобе суду, что ИАЭС не позволила ознакомиться с информацией предложения Sodbeta, содержание которой не является конфиденциальным. Кроме того, по мнению Alga, ИАЭС ненадлежащим образом оценила квалификацию Sodbeta, а также не определила предложенную ею цену как необоснованно низкую.
Руководитель ИАЭС по вопросам коммуникации Наталья Сурвила сообщила, что договор с победителем еще не подписан, поэтому компания не предает гласности предложений участников конкурса.
По данным BNS Sodbeta предложила 4,965 млн евро (с НДС), компания "Железобетонные конструкции" вместе с Laumetris – 6,1 млн евро, а концерн Alga и Swetrak выдвинул предложение на 7,047 млн евро.
Конкурс на закупку 1,5 тыс. контейнеров для хранения радиоактивных отходов ИАЭС объявила в конце января. Контейнеры будут предназначаться для транспортировки и хранения отходов малой и средней активности.
Игналинская АЭС была окончательно закрыта в конце 2009 года, и ожидается, что ее вывод из эксплуатации продлится до 2038 года.
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