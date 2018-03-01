В октябре прошлого года Вильнюсский участковый суд наказал ограничением свободы Юрия Субботина за то, что он опубликовал комментарий, одобряющий ссылки, которые осуществляли советские власти.
Ю. Субботин был признан виновным по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение международных преступлений, преступлений нацистского и советского режимов перед Литовской Республикой или ее жителями, их отрицание или грубое принижение.
«Спасибо Сталину, Снечкусу и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией - вон на ... (нецензурное выражение - BNS ) из Литвы, чемодан-вокзал, Америка», - такой его комментарий под статьей в 2016 году был опубликован на интернет-портале.
Однако судья Вильнюсского окружного суда Лаурета Ульбенене считает, что этого предложения недостаточно, чтобы привлечь уголовную ответственность в отношении лица.
"Предложение слишком короткое, чтобы можно было решить, что он настроен против Литвы. Ссылались лишь на показания свидетелей, были и прочие моменты", - пояснила судья BNS оправдательный приговор.
Кроме того, она считает, что правоохранительные органы не установили, что именно Ю. Субботин является автором этого комментария. Судья также учла, что у мужчины нет ни смарт-фона, ни компьютера.
Участковый суд наказал Ю. Субботина ограничением свободы сроком на один год и два месяца. Осужденный должен был находиться дома с 22 часов до 5 утра.
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