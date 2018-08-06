В суд обратилась П. Й. Варне (Warne), заключившая в прошлом году брак с гражданином Великобритании, однако после избрания фамилии мужа в свидетельстве ее фамилия написана с буквой v.

Как подтвердили BNS в Вильнюсском участковом суде, прежнее решение Отдела актов гражданского состояния Департамента по делам права было аннулировано. Отдел обязали выдать новое свидетельство о браке, где фамилия заявителя будет написана как Warne.

Ранее литовские суды уже принимали решения, которыми обязывали выдать документы удостоверения личности с латинскими буквами w и q в фамилии на основной странице паспорта.

Государственная комиссия по литовскому языку постановила, что на основной странице документа личные имена могут писаться буквами на основе латинского алфавита, которых нет в литовском, если такие лица заключили брак с иностранцами или являются иностранцами, получившими литовское гражданство.