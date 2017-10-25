"Объединить дела, в которых предъявлены обвинения по 100-ой статье Уголовного кодекса. (...) Присоединенное дело рассматривать без участия обвиняемых", - постановила на заседании судья Айнора Корнелия Мацявичене.
Судья также сообщила, что в заседании уже участвуют защитники обвиняемых - бывших советских офицеров Владимира Котлярова и Сергея Костеца.
"Препятствий для рассмотрения дела нет", - сказала судья.
В.Котлярова и С.Костеца представляют два назначенных государством защитника. В обвинительном акте говорится, что эти два гражданина России, проживают в Пскове. С.Костецу судебная повестка на заседание в Вильнюсе была вручена лично.
До этого в деле 13 января было 64 обвиняемых, сегодня в их число включены еще двое. Из всех обвиняемых в процессе участвуют лишь двое, остальные пока недоступны для правоохранительных органов. Литовские законы разрешают рассматривать дела в отсутствие обвиняемых, если они избегают судебных заседаний.
Большинство обвиняемых проживает в России и Беларуси, эти страны отказываются предоставить Литве правовую помощь.
Самая объемная часть дела 13 января о событиях, когда была предпринята попытка агрессией и силой вернуть восстановившую независимость Литву в состав СССР, рассматривается в суде уже более полутора лет. Обвинения в этом деле предъявлены более чем 60 лицам, более 800 человек признаны пострадавшими.
В ночь на 13 января 1991 года в результате действий советских военных у Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.
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