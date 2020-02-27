Суд не пожалел жестоко избившего девушку подростка

Это преступление было совершено в мае 2019 года. Сейчас уже 17-летняя девушка все еще находится под присмотром врачей. Физические травмы лечатся, но гораздо сложнее, по словам адвоката Миндаугаса Василяускаса, обстоят дела с психологическими травмами. Девушку воспитывает отец, ее мать умерла. Осужденный - сын политика из Юрбаркаса, титулованный спортсмен.
27 февраля судья Таурагского участкового суда Гражина Гуджюнене объявила, что юношу приговорили к трем годам и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Моральный ущерб, нанесенный девушке и ее отцу, оценили в 12 000 евро. Часть этих денег семья осужденного уже выплатила. Семья осужденного выплатила и материальные расходы на лечение - почти 4000 евро.
С юношей в суд приехали его близкие. Суд обязал молодого человека во время отсрочки не употреблять алкоголь, учиться или работать. Осужденный и его мать, услышав приговор, расплакались, но не произнесли ни одного слова.
э
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