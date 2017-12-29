После слушаний длившихся целый год Вильнюсский окружной суд 29 декабря 2017 г. вынес приговор по этому делу.
Коллегия из трех судей, которую возглавил судья Стасис Лемежис, объявила, что виновным в убийстве Добровольскиса из хулиганских побуждений является 24-летний Каролис Поцюнас. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
Пока приговор не вступит в силу, Поцюнас останется на воле – он, как и другие осужденные, может обжаловать постановление суда.
Кроме того, Поцюнас должен возместить близким Добровольскиса моральный ущерб в размере 110 000 евро (просили 2,1 млн. евро).
Суд оправдал других подозреваемых - Аудрюса Шалну и Скирмантаса Янкаускаса, их признали виновными в нарушении общественного порядка и нанесении ущерба здоровью, но не в убийстве.
Янкаускаса приговорили к одному году лишения свободы с отсрочкой на 12 месяцев. В это время ему запрещено ходить в рестораны и бары и с 22 ч. до 6 ч. утра он должен находиться дома. Кроме того, без ведома службы пробации он не может уезжать из дома.
Витянис Матулявичюс, Паулюс Лещинскас и Эдгарас Петрашявичюс приговорены к 1,5 годам лишения свободы с отсрочкой на 12 месяцев.
Шалну суд приговорил к двум годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Ему также назначены те же ограничения, что и другим осужденным.
Судья Лемежис сказал, что это дело - одно из самых сложных в его жизни.
"Я не скажу, что это самое сложное дело, но это – необычное дело, сложное с самого начала, – сказал судья. – Может правоохрана сначала допустила ошибку, поскольку Добровольскис какое-то время был жив, поэтому не предприняли необходимые меры – надо было выследить всех, ведь не секрет, что прошло три года, а один пострадавший до сих пор не был установлен".
По словам судьи, в этом деле сложно выяснить, кто нанес решающий удар.
"Это был самый сложный вопрос – ни один из обвиняемых не признал свою вину и не сказал, кто нанес решающий удар, tąтот единственный удар в глаз, который привел к смерти пострадавшего, – сказал судья. – Суд пришел к выводу, что удар нанес Поцюнас – он вырвал зонт из рук другого свидетеля по этому делу, а после этого этим зонтом был нанесен решающий удар Добровольскису, который просто оказался рядом и в конфликте не участвовал.
Убить Добровольскиса никто не хотел – мы в это верим, не было никакого повода для этого – ведь человек стоял с собакой, пил пиво, и тут ему неожиданно нанесли удар. Почему это сделали, сложно сказать, поскольку обвиняемые - друзья, они ничего не говорят. Но факт, что из рук Поцюнаса зонт больше ни к кому не попадал".
Лемежис отметил, что Поцюнас был самым активным участником драки – он пришел в бар и бросился в драку, ничего не выясняя.
"Суд постановил, что наказание в виде 10 лет лишения свободы для молодого человека, который ранее в поле зрения правоохраны не попадал - подходящее наказание", – подчеркнул судья.
Семья Добровольскиса просила присудить моральный ущерб в размере 2,1 млн. евро, но такую сумму им не присудили.
"Подумайте, возможно ли возместить такой ущерб, – сказал Лемежис. – Мы понимаем, что моральный ущерб надо возместить, но он должен отвечать критериям справедливости, разумности – такие огромные иски, когда жене и детям просят присудить по 500 000 евро, матери 100 000, не могут быть удовлетворены. Поэтому суд решил, что возмещение ущерба по 25 000 евро было бы справедливым".
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