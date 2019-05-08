Его осудили за нарушение общественного порядка и надругательство над памятным местом.
Суд также постановил взыскать с него в пользу Вильнюсской мэрии 2200 евро в качестве возмещения ущерба и конфисковал молот, которым Томас разбил доску.
Судья Инга Штуопене сказала, что действия Томаса "были наглым вандализмом", ими он "продемонстрировал неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок". Дело суд рассмотрел в ускоренном порядке. Сам обвиняемый в суд заслушать приговор не явился.
Его адвокат Людмила Карвялене сказала BNS, что не знает, будет ли Томас обжаловать приговор.
Прокуратура просила назначить Томасу штраф в размере 30 000 евро, но судья отметила, что "одно назначение штрафа не гарантирует воздействие индивидуального наказания на обвиняемого".
Суд назначил Томасу также штраф в размере 7000 евро, но ему платить его не придется, поскольку наказание обобщили.
Томас разбил памятную доску в начале апреля, а видео разместив социальной сети фейсбук. Вильнюсская мэрия через 10 дней вернула доску на место.
В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. и уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.
Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности. Норейка был арестован в марте 1946 го
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