Шальчининкайская палата участкового суда Вильнюсского региона во вторник наказала штрафами актеров и режиссера в связи с рекламой Zero Live Show в храме, однако освободила их от уголовной ответственности.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнюс Сторпиштис наказаны штрафами в размере 1000 евро, а режиссер Эмилис Веливис – 2000 евро штрафа.

Суд решил освободить всех обвиняемых от уголовной ответственности по причине маловажности нарушений, и применить меры уголовного воздействия – штрафы, которые должны будут уплачены в фонд пострадавших лиц.

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Заслушать решение суда прибыли лишь Э. Веливис и М. Папинигис.

Э. Веливис сказал журналистам после суда, что не намерен обжаловать его решение.

Прокурор просил наказать актеров штрафами в размере 7000 евро, а режиссера - в 10000 евро. Гособвинитель считает, что поведение этих лиц помешало молитве верующих, вынудило священника прекратить принятие исповеди.

Актеры и режиссер осуждены за сознательное препятствование отправлению религиозных обрядов или торжеств во время богослужения в прошлом году в Шальчининкском районе страны.

Досудебное расследование было начато после того, как 15 августа прошлого года, в религиозный праздник Жолине (Вознесения Богоматери - ред.) в костел в местечке Тургяляй зашло трое мужчин, переодетых священниками - актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнис Сторпирштис.

Они стали рассказывать на польском языке о предстоящем в октябре на вильнюсской арене Siemens мероприятии, предлагать и раздавать собравшимся на службу верующим самокрутки.

В обвинительном акте говорится, что организаторы и исполнители рекламной акции намеренно и сознательно готовились помешать отправлению религиозных обрядов в этом костеле, в который ходит много верующих польского происхождения.

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