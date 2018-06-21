В четверг суд на три месяца отстранил его от занимаемой должности, подтвердила BNS представитель Паневежской прокуратуры Раса Стунджене.
От занимаемой должности хотят отстранить и советника мэра Гинтаре Масколюнене. Ее также освободят из-под стражи.
Служба спецрасследований задержала мэра Паневежиса, его советника и троих представителей бизнеса 19 июня.
Мэру Рачкаускасу предъявлены обвинения в торговле влиянием и злоупотреблении служебным положением, советнику мэра – в торговле влиянием. В торговле влиянием подозревают и представителей трех частных компаний.
ССР подозревает, что в Паневежской мэрии давались незаконные распоряжения служащим администрации мэрии с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы в конкурсах на госзакупки.
По сведениям BNS, в поле зрения ССР попали госзакупки, связанные со строительством 50-метрового бассейна в Аукштайтийском спортивном комплексе, а также оборудованием подземных контейнеров и маркетинговой программы "Обновляющийся Паневежис".
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