Правоохранительные органы отпускают из-под ареста подозреваемого в коррупции мэра Паневежиса Ритиса-Миколаса Рачкаускаса, но просят суд отстранить его от занимаемой должности.
Rytis Račkauskas
© JP / Gediminas Balčiūnas

В четверг суд на три месяца отстранил его от занимаемой должности, подтвердила BNS представитель Паневежской прокуратуры Раса Стунджене.

От занимаемой должности хотят отстранить и советника мэра Гинтаре Масколюнене. Ее также освободят из-под стражи.

Служба спецрасследований задержала мэра Паневежиса, его советника и троих представителей бизнеса 19 июня.

Мэру Рачкаускасу предъявлены обвинения в торговле влиянием и злоупотреблении служебным положением, советнику мэра – в торговле влиянием. В торговле влиянием подозревают и представителей трех частных компаний.

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В Паневежской мэрии сотрудники ССР проводят обыски

ССР подозревает, что в Паневежской мэрии давались незаконные распоряжения служащим администрации мэрии с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы в конкурсах на госзакупки.

По сведениям BNS, в поле зрения ССР попали госзакупки, связанные со строительством 50-метрового бассейна в Аукштайтийском спортивном комплексе, а также оборудованием подземных контейнеров и маркетинговой программы "Обновляющийся Паневежис".

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