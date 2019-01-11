В пятницу Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола, хотя Литва сама и не разрешает однополые браки.
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По мнению суда, ограничение права на воссоединение семьи лиц одного пола не согласуется с запретом на дискриминацию и положениями, защищающими человеческое достоинство.

"(...) Нельзя оправдать такое правовое регулирование, согласно которому только по половой идентичности и (или) на основании сексуальной ориентации иностранцу запрещалось бы прибыть в Литву и жить в ней вместе с другим членом его семьи", – говорится в комментарии.

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Суд разъяснил, что в виде на жительство может быть отказано в случае установления фиктивности брака или зарегистрированного партнерства, однако "отказ выдать такой вид не может основываться исключительно на половой принадлежности иностранца и(или) его сексуальной ориентации.

В этом важном разъяснении КС также подчеркнул, что конституционное понимание семьи является "нейтральным в отношении пола".

Глава Лиги геев Литвы Владимир Симонько приветствовал это решение суда.

"Это прогрессивное решение. Оно шлет сигнал ЛГБТ-сообществу и политикам, а также вселяет надежду, что отношение к гомосексуальным семьям станет позитивнее", - сказал BNS В. Симонько.

В КС обратился Главный административный суд Литвы. В нем рассматривается дело, в котором гражданин Беларуси, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании, обжалует решение Департамента миграции не выдавать ему вид на жительство в Литве.

Департамент: будем выдавать

После разъяснения Конституционного суда (КС) Литвы Департамент миграции (ДМ) обещает предоставлять виды на жительство в Литве иностранцам, заключившим за рубежом браки с литовскими гражданами того же пола.

"Это вполне четкое объяснение, и теперь ни у кого не будет больше возникать вопросов и дискуссий, как толковать положения закона, и теперь департамент будет выдавать виды на жительство на этом основании", - сказала BNS в пятницу глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Она сказала это в связи с тем, что КС в пятницу объявил, что Литва должна предоставить вид на жительство иностранному гражданину, который в другом государстве заключил брак с литовцем того же пола, хотя Литва сама и не разрешает однополые браки.

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