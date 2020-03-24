Во вторник Каунасский окружной суд отклонил жалобу компании, в которой она просила признать расторжение договора незаконным.
Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.
Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора.
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