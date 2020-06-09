Суд изменил назначенные Палецкису меры интенсивного надзора

Как сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас, А. Палецкиса обязали находиться по месту своего проживания в Вильнюсе с 17 часов до 7 часов утра, не покидать пределов Вильнюса, за исключением случаев, связанных с участием в судебных заседаниях.
Сменив меры пресечения, назначенные 6 апреля Апелляционным судом, Шяуляйский окружной суд учел то, что обвиняемому вообще было запрещено выходить из дома, даже в лечебное учреждение или для встречи с адвокатами, а в деле нет данных в пользу того, что он каким-либо образом нарушал условия меры пресечения.
Суд также отметил, что А. Палецкису назначены еще две меры пресечения – залог в 50 тыс. евро и изъятие личных документов.
В рамках этого судебного процесса продолжается опрос обвиняемых.
А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы.
Апелляционный суд Литвы в начале марта назначил рассмотрение дела в Шяуляй после того, как ранее от дела взял самоотвод Вильнюсский окружной суд.
Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.
В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.
Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.
Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.
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