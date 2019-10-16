Суд еще раз подтвердил законность увольнения экс-главы Клайпедского морского порта

Во вторник Вильнюсский окружной суд подтвердил законность увольнения бывшего главы Клайпедского морского порта Арвидаса Вайткуса.
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По мнению суда, суд первой инстанции в июне этого года дал надлежащую оценку того, что в А. Вайткус уволен с соблюдением всех процедур, сообщила BNS пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

Суды учли обстоятельства увольнения А. Вайткуса, значение стратегического предприятия, угрозу конфликта интересов директора и связанное с этим поведение.

А. Вайткус уволен в конце марта этого года, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в суде второй инстанции.

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А. Вайткус возглавлял Клайпедский порт с 2013 года.

Национальный транслятор LRT объявил в январе, что на избирательную кампания Союза "крестьян" и "зелёных" Литвы пожертвование в размере 44 000 евро было сделано королём белорусских удобрений Игорем Удовицким, управляющему принадлежащим последнему и Belaruskalij терминалом насыпных грузов Видмантасом Дамбраускасом, а также Арунасом Тумой, владельцем Kamineros grupe. Последние со списком "крестьян" также были избраны в Клайпедский городской совет.

В марте А.Вайткус был избран в Клайпедский городской совет со списком "аграриев". Он проиграл выборы мэра во втором туре.

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